Заявление об "уязвимости" Крымского моста назвали бредовым

В Крыму заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет противника назвали бредовым. Об этом в комментарии "РГ" сказал депутат Государственного совета Крыма Владимир Клычников.

- Совершенно ущербная и бредовая мысль, - заявил политик. - С таким же успехом можно было назвать любой крупный объект и сказать, что он уязвим.

Депутат уверен, что у Вооруженных Сил России достаточно возможностей, чтобы отразить любую атаку извне на полуостров и объекты его инженерной инфраструктуры.

- Нас не очень радует напряженность в отношениях между Россией и Украиной, но, в то же время, это мобилизует наш оборонный потенциал и заставляет держать порох сухим, - сказал Владимир Клычников. - Боеготовность вооруженных сил защищающих Крым такова, что комар носа не подточит.

Политик уверен, что заявления подобные тому, что сделал Ромененко, - всего лишь бравада, которая постоянно звучит со стороны Киева. Тем не менее, даже там понимают, что подобные действия во всем мире будут однозначно восприняты как акт агрессии в отношении соседнего государства.

- Ни в одну самую горячую голову на Украине не придет идея нанести удар по мосту или кому-то другому российскому объекту, потому что они понимают - ответ будет таким, что мало не покажется, - сказал Клычников.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост является уязвимой мишенью для ракет морского и сухопутного базирования. Заявление уже прокомментировали в российском парламенте.