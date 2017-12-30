Заявление об "уязвимости" Крымского моста назвали бредовым

Новости

В Карелии создадут новый национальный парк 18:40
В Петербурге задержали организатора взрыва в супермаркете 18:10
В Харькове в здании почты неизвестный удерживает в заложниках 11 человек 18:08
Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в новой Москве 17:52
В Челябинске "заминировали" несколько крупных торговых центров 17:52
В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил заложников 17:45
В Пулково в багажном отсеке самолета нашли львенка 17:37
На "Международной" открылся второй выход 17:28
Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски" 17:18
Видео: Спецназ избил посетителей липецкого кафе 17:14
В Москве пьяный мужчина поджег четыре автомобиля 17:10
В Архангельске полиция проверит видео кражи гирлянды с елки 17:03
В Волгограде из-за болезни пассажира вынужденно сел самолет 16:47
В Москве на корпоративе в кафе зарезали мужчину 16:45
В летевший из Грузии в Грецию самолет ударила молния 16:25
Кандидаты в президенты собрали в избирательные фонды 40 млн рублей 16:20
Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом в 2,4 процента ВВП 16:00
В крупнейших торговых центрах Екатеринбурга началась эвакуация 15:50
Пассажиров из Челябинска доставят в Петербург резервным самолетом 15:10
Топ-10 автомобильных новинок России 2017 года 15:08
Красноярец чудом выжил после падения с лодки в ледяной Енисей 15:03
В Волгоградской области пьяный водитель сбил выходящих из кафе людей 15:00
В Екатеринбурге скончался хранитель наследия Эрнста Неизвестного 14:44
Под Вологдой разбился микроавтобус с пассажирами 14:10
Климатолог рассказал о погодных аномалиях в 2018 году 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
30.12.2017 13:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заявление об "уязвимости" Крымского моста назвали бредовым

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет противника назвали бредовым. Об этом в комментарии "РГ" сказал депутат Государственного совета Крыма Владимир Клычников.

- Совершенно ущербная и бредовая мысль, - заявил политик. - С таким же успехом можно было назвать любой крупный объект и сказать, что он уязвим.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта РФ
Минтранс РФ опубликовал фото готовых участков Крымского моста

Депутат уверен, что у Вооруженных Сил России достаточно возможностей, чтобы отразить любую атаку извне на полуостров и объекты его инженерной инфраструктуры.

- Нас не очень радует напряженность в отношениях между Россией и Украиной, но, в то же время, это мобилизует наш оборонный потенциал и заставляет держать порох сухим, - сказал Владимир Клычников. - Боеготовность вооруженных сил защищающих Крым такова, что комар носа не подточит.

Политик уверен, что заявления подобные тому, что сделал Ромененко, -  всего лишь бравада, которая постоянно звучит со стороны Киева. Тем не менее, даже там понимают, что подобные действия во всем мире будут однозначно восприняты как акт агрессии в отношении соседнего государства.

- Ни в одну самую горячую голову на Украине не придет идея нанести удар по мосту или кому-то другому российскому объекту, потому что они понимают - ответ будет таким, что мало не покажется, - сказал Клычников.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост является уязвимой мишенью для ракет морского и сухопутного базирования. Заявление уже прокомментировали в российском парламенте.

Главное сегодня

Путин пообещал Асаду продолжить защиту суверенитета Сирии
МИД ответил на обвинения в поставках российской нефти в КНДР
В парламенте РФ оценили заявления об "уязвимости" Крымского моста
В Новосибирске торговые центры эвакуировали из-за звонков о бомбах
Посол РФ в США: Трамп не отказался от желания поладить с Россией