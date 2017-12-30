Пассажиров из Челябинска доставят в Петербург резервным самолетом

Пассажиры рейса Челябинск - Санкт-Петербург, который вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки, будут отправлены в Петербург в 18:20 по московскому времени на резервном самолете.

Для этого в Челябинск направят технический рейс из Москвы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Россия".

"Сразу после взлета на самолете сработал датчик закрытия двери в пассажирской кабине. Никакой разгерметизации салона не было", — добавил источник агентства, говоря о причинах инцидента.