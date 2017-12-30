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30.12.2017 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажирский самолет вернулся в Челябинск из-за разгерметизации

Текст: Юлия Санатина (Челябинск)

Пассажирский Airbus, вылетевший сегодня в 6.45 из аэропорта Челябинска в Пулково, вынужден был по техническим причинам вернуться в аэропорт вылета.

По данным источника агентства "Интерфакс", командир самолета А-320 сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку.

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Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы международного аэропорта "Челябинск" Елена Светлова, самолет благополучно приземлился, никто из 161 пассажира и членов экипажа не пострадал.

Сейчас технические службы аэропорта проводят проверку технического состояния воздушного судна. По предварительным данным, проблемы возникли в системе кондиционирования самолета.

По словам Елены Светловой, вылет рейса перенесен на 19 часов, все пассажиры размещены в гостинице.

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