Угроза минирования крупных объектов в Екатеринбурге оказалась ложной

Сведения о минировании ряда объектов в Екатеринбурге, в том числе крупнейших торговых комплексов, не подтвердились: в 20:20 проверочные мероприятия завершились и ТРЦ возобновили работу в обычном режиме.

- Сегодня вечером в Екатеринбурге четыре объекта подверглись дерзкой информационной атаке. В их адрес поступили сообщения откровенно криминального характера. Органы внутренних дел их зарегистрировали и провели полный комплекс мер реагирования, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, чтобы не подвергать опасности объекты, их сотрудников и посетителей, людей попросили выйти и отойти на безопасное расстояние. Все здания и прилегающая территория подверглись тщательной проверке. Опасных предметов не обнаружено, реальной угрозы жизни людей не было.

- Тем не менее, сотрудники органов внутренних дел просят екатеринбуржцев и гостей города с пониманием отнестись к принятым мерам, поскольку безопасность граждан - приоритет в работе МВД, - говорит Горелых. - Сейчас сотрудники уголовного розыска и наши партнеры из регионального ФСБ проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание инициаторов информационной атаки. Очевидно, что те, кто стоит за этим, намеревались взять свердловчан на испуг, испортить им предновогоднее настроение и нанести значительный материальный ущерб торговым предприятиям. Но любого, кто когда-либо попытается это сделать, наши силовики рано или поздно найдут, и он не уйдет от наказания.