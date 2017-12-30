В крупнейших торговых центрах Екатеринбурга началась эвакуация

В Екатеринбурге посетителей трех крупнейших торговых центров - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" - по громкой связи примерно в 16 часов местного времени попросили покинуть здания по техническим причинам. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили очевидцы происходящего.

Многие екатеринбружцы выложили фото эвакуации в социальных сетях.

Пресс-службы силовых ведомств пока не комментируют ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области корреспонденту "РГ" только подтвердили, что в данный момент в торговых центрах проводятся эвакуационные мероприятия сотрудниками ряда силовых структур. Причины ЧП пока не называются.