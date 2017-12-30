РФ не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США

Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шахин. Республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо намеревались встретится с представителями правительства и посетить общественные организации.

Шахин активно поддерживала запрет на использование программного обеспечения "Касперского" в американских госучреждениях, а также настаивала на внесении RT America в список иностранных агентов.

Между тем представитель посольства РФ в Вашингтоне отметил, что российская сторона не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США, визы были выданы всем, кроме сенатора Джин Шахин, передает РИА Новости.

"На самом деле мы предложили различные способы по разрешению этой ситуации, включая заключение соглашения о выдаче виз законодателям из черных списков на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в диппредставительстве.

"Мы предлагали различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из "черных списков" на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной", - пояснили в посольстве. Также там подчеркнули, что Москва настроена на восстановление межпарламентских связей.