Семь человек стали жертвами холодов в США

Семь человек погибли в результате холодов и снегопадов в США. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека замерзли в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс). В штате Канзас еще четверо погибли в результате ДТП, возникшего из-за заносов и наледи на дороге. В штате Южная Дакота 83-летняя женщина замерзла в снегу. Температура воздуха в этом районе опустилась ночью до минус 17 градусов.

В пригородах Цинциннати (штат Огайо) были угнаны около десятка автомобилей, оставленных владельцами с работающими моторами для поддержания тепла в салоне. В Мичигане произошли около 30 ДТП из-за обледенения и плохой видимости.

Холодная по местным меркам погода будет сохраняться на следующей неделе на севере США.