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Рубрика: Спорт

Серхио Родригес: ЦСКА может играть еще лучше

Текст: Илья Зубко (Виктория)
Баскетбольный ЦСКА завершил первый круг группового этапа Евролиги гостевой победой над испанской "Басконией" 90:81 и встретит Новый год в ранге единоличного лидера турнира. Главным героем поединка в Витории стал разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, который набрал 25 очков. После матча корреспондент "РГ" пообщался с испанским разыгрывающим армейцев.

Серхио, в вашем исполнении это было впечатляющее выступление…

Серхио Родригес: Прежде всего это была большая игра для всех нас. "Баскония" - очень хорошая команда. Они отлично играют дома, где они уже обыграли нескольких сильных соперников. А для нас было очень важно завершить первый круг лидерами, в хорошем настроении. Но впереди еще большой путь, и мы можем играть еще лучше.

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Фото: Михаил Синицын / РГ
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Серхио Родригес: Они традиционно сильно начинают. Во многих матчах "Баскония" играла очень агрессивно с первых минут. Мы делали замены - каждый из нас готов сыграть, причем закрыть не одну позицию. Нашей целью было победить и, я считаю, в конечно итоге мы хорошо справились.

Показалось, что в оборонительный баскетбол вам играть против "Басконии" было проще, и это лучше получалось. Согласны?

Серхио Родригес: Так всегда бывает. Когда у нас достаточно энергии, мы играем от защиты. И чем больше сил остается, чтобы сыграть плотно в защите, тем выше шансы победить.

Фото: Михаил Синицын
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Для вас ведь это был особенный матч - играть в Испании против испанской команды?

Серхио Родригес: Ну конечно. Много раз я играл на этой площадке, знаю, как болельщики поддерживают "Басконию". Мои друзья приехали на этот матч из Бильбао - я ведь живу всего в 45 минутах езды отсюда. Так что для меня действительно нечто особенное играть в Испании вообще и в Витории в частности.

Теперь ЦСКА единолично на первом месте. Насколько это принципиально для вас, лидировать после половины дистанции?

Серхио Родригес: Это важно, поскольку показывает, что мы хорошо работаем. Но нам по-прежнему надо улучшать свою игру. Ведь главное - быть лучшими в конце сезона.

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Как собираетесь отмечать Новый год?

Серхио Родригес: Я очень счастлив, поскольку родители и брат приедут к нам в Москву. Буду отмечать с ними, с женой и дочерью. Думаю, мы отлично проведем время вместе.

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