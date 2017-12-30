Шахматист Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд завершился чемпионат мира по шахматному блицу. Его победителем стал норвежец Магнус Карлсен. По итогам 21 тура действующий обладатель мирового титула в классических шахматах набрал 16 очков.

Таким образом, Карлсен повторил рекорд россиянина Александра Грищука, выиграв три чемпионата мира по блицу кряду. Ранее он побеждал в Москве (2009) и в Дубае (2014).

На полтора балла от скандинава отстали россиянин Сергей Карякин и индиец Вишванатан Ананд, однако по дополнительным показателям выше оказался наш соотечественник.

В топ-50 так же вошли еще несколько россиян. Петр Свидлер занял 11-е место (13,5 очка), Александр Грищук - 13-е (13), Борис Савченко - 14-е (13), Алексей Дреев - 19-е (12,5), Ян Непомнящий - 21-е (12,5), Владислав Артемьев - 23-е (12,5), Санан Сюгиров - 32-е (12), Владимир Федосеев - 33-е (12), Андрей Есипенко - 41-е (11,5), Александр Рахманов - 44-е (11,5).

У женщин победительницей соревнований стала грузинка Нана Дзагнидзе.