СМИ: Южная Корея арендует у ОАЭ полигон для испытания ПРО

Военные Южной Кореи ведут активные переговоры с представителями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об активизации двустороннего военно-технического сотрудничества. При этом Сеул намерен арендовать в ОАЭ полигон, где будет испытывать свои системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом со ссылкой на источники в ОАЭ сообщил ряд южнокорейских изданий.

Напомним, что в настоящий момент Южная Корея ведет создание и развертывание собственной интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны KAMD. Ключевыми элементами системы должны стать системы М-SAM и L-SAM. Первые являются корейскими аналогами американских "Пэтриот". Их задача состоит в поражении самолетов и ракет на высотах от 20 до 40 км - своего рода "нижнего эшелона" ПРО. L-SAM должны поражать цели уже на средних и больших высотах.

"В настоящий момент идут активные переговоры между Кореей и ОАЭ о том, чтобы проводить испытания ключевых комплексов системы KAMD. Но это является лишь одним из направлений обсуждаемого военно-технического сотрудничества между двумя странами", - цитируют корейские издания источник.

Местные эксперты давно признавали, что из-за малых размеров территории Кореи, а также высокой плотности населения им крайне сложно проводить испытания различных видов оружия, а потому они вынуждены искать для этого зарубежные площадки. Похоже, что проблему может решить аренда полигона в ОАЭ.

"Корейские полигоны гораздо меньше тех, которые имеет ОАЭ. Кроме того, в Корее часто приходится учитывать мнение местных жителей, которые жалуются на неизбежный шум при испытаниях. В Эмиратах же пустыня, плотность населения небольшая, территорий свободных хватает, а потому таких проблем не возникнет", - пояснил собеседник. Он добавил, что у ОАЭ большой опыт по использованию американских "Пэтриот", что упростит тесты корейских аналогов.

Как стало известно, корейцы намерены проводить испытания в первую очередь систем ПРО M-SAM, а в перспективе и L-SAM.

Слухи о возможности аренды Южной Кореей в ОАЭ полигона подтвердили на условиях анонимности источники как в правительстве, так и сотрудники Агентства планирования оборонных разработок Кореи. Они признали, что такого рода тесты на больших иностранных полигонах помогут проверить комплексы в самых разных условиях и "довести до ума" ряд узлов. В частности, было сказано о необходимости дополнительных испытаний для инфракрасных сенсоров, используемых комплексами.

С другой стороны, эксперты указали, что высока вероятность попыток скрыть это сотрудничество со стороны правительств двух стран. "Военно-техническое и оборонное сотрудничество со странами Ближнего и Среднего Востока - всегда вопрос очень деликатный, а потому оба правительства скорее всего не будут его официально подтверждать", - предположил сотрудник Агентства планирования оборонных разработок Кореи.

Следует отметить, что 4 ноября этого года ОАЭ посетил министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му, а уже 7 ноября были внесены поправки в общую стратегию оборонных разработок Кореи, которые предусматривают активизацию работ по созданию корейских комплексов ПРО.