США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ

Пентагон назвал абсурдными заявления о том, что США поддерживают ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Утверждения о том, что США поддерживают ДАИШ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ДАИШ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой ДАИШ", - отметила представитель военного ведомства Ребекка Риберих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что экстремисты атаковали международный аэропорт Латакии и пункт базирования группировки ВКС РФ в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США. По мнению Клинцевича, "речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной".

Между тем представитель Пентагона заявила, что "этому нет никаких подтверждений", передает РИА Новости. Сам факт обстрела она никак не прокомментировала.