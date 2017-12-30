В Египте уничтожены боевики, готовившие теракты на новогодние праздники

Правоохранительные органы Египта ликвидировали трех боевиков, готовивших атаки во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МВД страны.

Террористы являлись членами экстремистской группировки "Хасм", связанной с запрещенной в Египте исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане". Они были уничтожены в ходе операции на одной из ферм в провинции Гиза. При обыске в жилище боевиков были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и две готовые для применения самодельные бомбы. В двух других провинциях силовики задержали десять пособников ликвидированных террористов. У них изъяты девять взрывных устройств.

Отмечается, что нейтрализованная подпольная сеть планировала осуществить серию терактов и атак против туристических объектов, инфраструктуры и силовых структур в праздничные дни в Египте.