В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в здании почты. Об этом сообщил официальный представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - рассказал Тракало изданию "Украинская правда".

Сообщается, что в здании находятся люди, однако их точное количество не называется. На место инцидента выехали кинологи, следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

По свидетельствам очевидцев, ранее в харьковское отделение "Укрпочты" зашел мужчина в маске с целью ограбления.