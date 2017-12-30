В Риге две пожилые женщины устроили драку из-за картошки

Две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки в одном из рижских торговых центров. Об этом РИА Новости рассказал журналист Владимир Дорофеев, который разнимал дерущихся.

"Сходил сегодня в "Максиму" (торговый центр в Риге) - разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончились, высыпали новую и тут началось... ", - сообщил Дорофеев.

Инцидент произошел в рижском микрорайоне Плявниеки.

"Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух претенденток на неоспоримое преимущество нервы не выдержали, и они перешли от словесных к силовым методам", - рассказал журналист.

В результате потасовки пострадал также молодой человек, который попытался успокоить разошедшихся пенсионерок.

"Старческий спарринг попытался разнять стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны", - сообщил Дорофеев.

Отмечается, что в предновогодние дни во многих торговых центрах столицы Латвии наблюдается столпотворение и ажиотаж.