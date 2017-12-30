В России вводится приоритет российского флага на Севморпути

Глава государства подписал закон о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания. За судами под флагом РФ закрепляется исключительное право по перевозке грузов, погруженных в акватории Севморпути, и создает хорошие предпосылки для локализации в России высокотехнологичного судостроения, цитирует пресс-служба Росморречфлота слова главы агентства и замглавы Минтранса Виктора Олерского.

Впервые закреплено исключительное право для судов под Государственным флагом Российской Федерации на морские перевозки нефти, природного газа. На их на судне в акватории Северного морского пути.

Расширен перечень видов деятельности на которые у судов под российским флагом есть преимущество в акватории РФ. В этот перечень добавлены: морские ресурсные исследования, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.

Кроме того, внесены поправки в понятие "каботаж". Теперь под этот термин подпадают перевозки в пределах территориального моря и внутренних морских вод с перегрузкой грузов на необорудованное побережье за пределами акватории морских портов, используемые при северном завозе.