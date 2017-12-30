В Сирии боевики отпустили часть заложников из восточной Гуты

Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам" освободила часть пленных и заложников, которых использовали в качестве живого щита. Они находились в городе Дума под Дамаском в регионе Восточная Гута.

В настоящее время женщины и дети переданы сотрудникам Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС. За сутки вывезено 86 человек.

В руках "Джейш аль-Ислам" и других экстремистских группировок "находятся еще сотни людей, которых насильно удерживают в качестве заложников".