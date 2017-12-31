Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев

В Восточной Гуте боевики нарушили действующий режим прекращения огня и обстреляли предместье Дамаска.

В результате атаки на столицу Сирии один мирный житель погиб, еще один получил ранение.Также был нанесен материальный ущерб государственным и частным постройкам. Как отмечает РИА Новости, террористы открыли огонь по лагерю беженцев Аль-Вафедин.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в начале мая при участии России, Ирана и Турции. Данную зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования "Джейш аль-Ислам".