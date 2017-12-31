Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Новым годом.

Глава правительства выразил надежду, что новый год откроет для каждого новые возможности и позволит добиться успехов. Он также напомнил, что праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими нам людьми.

"Пусть они наполнят нас положительной энергией на долгое время. А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесет благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья", - сказал Медведев, обращаясь к россиянам.

Дмитрий Медведев пожелал жителям РФ счастья, здоровья и осуществления тех желаний, которые они загадают под бой курантов.