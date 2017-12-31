Рогозин вместе с таксой-испытателем поздравил россиян с Новым годом

Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 декабря 2017 г.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил жителей страны с наступающим новым годом необычным образом - разместил в социальных сетях пост с фотографией. На снимке кроме вице-премьера с женой Татьяной запечатлены собаки - овчарка Пончо и такса Николас.

"Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!". - написал Дмитрий Рогозин.

Такса Николас стала всемирно знаменитой после участия в эксперимента с жидкостным дыханием.

Напомним, что научный опыт проводился специально для президента Сербии Александра Вучича. Таксу-испытателя поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально.

Однако, видео эксперимента вызвало неоднозначную реакцию: в адрес Дмитрия Рогозина поступили обвинения в жестоком обращении с животными. В ответ вице-премьер заявил, что все собаки, участвовавшие в опытах с жидкостным дыханием, живы и здоровы. Позже стало известно, что Дмитрий Рогозин забрал таксу-испытателя к себе домой.