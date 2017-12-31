Эрдоган обвинил США в манипулировании демократией

В манипулировании демократией обвинил США президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информационное агентство Anadolu.

"США заявили, что они перестанут оказывать финансовую помощь ООН. И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку", - цитирует агентство высказывания Эрдогана.

Постпред США при ООН Никки Хейли 21 декабря пояснила, что результаты голосования в Генассамблее ООН по Иерусалиму скажутся на отношении Вашингтона к всемирной организации.

По данным агентства AP, 20 декабря Хейли разослала дипломатам более 180 государств письма с предупреждением об увязывании результатов голосования с выделением США помощи развития.

Несмотря на беспрецедентное давление, большинство стран-членов ООН высказались против признания Иерусалима столицей Израиля. Позднее стало известно, что США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН на 2018-2019 год на 285 миллионов долларов.