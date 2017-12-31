Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые условия функционирования внеуличного транспорта и основы организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Российской Федерации.

Статья 2. Правовые основы функционирования внеуличного транспорта

Правовое регулирование функционирования внеуличного транспорта основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) внеуличный транспорт - технологический комплекс, включающий в себя подвижной состав внеуличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта и обеспечивающий перевозку пассажиров и провоз ручной клади по договорам перевозки пассажиров;

2) график (расписание) транспортного обслуживания - документ, устанавливающий время и (или) интервалы прибытия подвижного состава внеуличного транспорта на станции внеуличного транспорта и (или) отправления подвижного состава внеуличного транспорта со станций внеуличного транспорта;

3) линия внеуличного транспорта - совокупность объектов инфраструктуры внеуличного транспорта, использующаяся для перевозок пассажиров и провоза ручной клади по установленному маршруту регулярных перевозок без пересадки;

4) маршрут регулярных перевозок - путь следования подвижного состава внеуличного транспорта между станциями отправления и назначения, предназначенный для перевозок пассажиров и провоза ручной клади по графику (расписанию) транспортного обслуживания;

5) межмуниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок, проходящий в границах не менее двух муниципальных районов одного субъекта Российской Федерации, или в границах не менее двух городских округов одного субъекта Российской Федерации, или в границах не менее одного муниципального района и не менее одного городского округа одного субъекта Российской Федерации;

6) межрегиональный маршрут - маршрут регулярных перевозок, проходящий в границах не менее двух субъектов Российской Федерации;

7) метрополитен - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по двум рельсам;

8) монорельсовый транспорт - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по ходовой балке, расположенной на эстакаде;

9) муниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок, проходящий в границах городского поселения, городского округа, в том числе с внутригородским делением, муниципального района, а также маршрут регулярных перевозок, проходящий в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя;

10) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта - пути внеуличного транспорта, станции, межстанционные переходы для пассажиров, электродепо, устройства систем электроснабжения, сигнализации, управления движением, сети связи, другие устройства, здания и сооружения, в том числе тоннели и вентиляционные шахты, предназначенные для выполнения производственных процессов, связанных с эксплуатацией внеуличного транспорта, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов в подвижном составе внеуличного транспорта, использования в качестве объектов гражданской обороны, а также машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации внеуличного транспорта;

11) пассажир - физическое лицо, заключившее с перевозчиком договор перевозки пассажира;

12) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые приняли на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и провезти ручную кладь внеуличным транспортом;

13) подвесная канатная дорога транспортная - вид внеуличного транспорта, подвижной состав которого перемещается по несущему канату, тяговым канатам или посредством несуще-тягового каната, которые поддерживаются опорами;

14) подвижной состав внеуличного транспорта - устройство (вагон, кабина или иное устройство) или совокупность устройств, предназначенных для перевозок пассажиров и провоза ручной клади, а также для перевозок грузов, оборудования, работников внеуличного транспорта в целях обеспечения функционирования объектов инфраструктуры внеуличного транспорта;

15) проездной документ - билет, жетон или карта с электронным носителем информации либо иной электронный носитель информации, а также квитанция на провоз ручной клади, подтверждающие право пассажира на перевозку и провоз ручной клади, подлежащие оплате в соответствии с правилами пользования внеуличным транспортом;

16) пропускной пункт - пункт прохода пассажира через автоматическое или иное устройство, обеспечивающее контроль оплаты пассажиром перевозки и провоза ручной клади в соответствии с правилами пользования внеуличным транспортом;

17) пути внеуличного транспорта - инженерно-технические сооружения, которые предназначены для движения по ним подвижного состава внеуличного транспорта и не имеют пересечений на одном уровне с автомобильными дорогами, железнодорожными путями общего пользования, железнодорожными путями необщего пользования, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками;

18) ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой во внеуличном транспорте и сохранность которых при перевозке обеспечивается пассажиром;

19) станция внеуличного транспорта - объект инфраструктуры внеуличного транспорта, имеющий пропускные пункты, места для посадки пассажиров в подвижной состав внеуличного транспорта, высадки пассажиров из подвижного состава внеуличного транспорта и ожидания подвижного состава внеуличного транспорта;

20) фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная) - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется по рельсовому пути либо эстакаде одним или несколькими тяговыми канатами.

2. Под перевозкой в целях настоящего Федерального закона понимается нахождение пассажира во внеуличном транспорте с момента его входа на станцию внеуличного транспорта через пропускной пункт до момента его выхода со станции внеуличного транспорта включительно.

3. Под периодом перевозки пассажира монорельсовым транспортом, в течение которого перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном", понимается период, в течение которого пассажир находится в подвижном составе, момент входа пассажира в подвижной состав и момент выхода пассажира из подвижного состава.

Статья 4. Виды внеуличного транспорта

К видам внеуличного транспорта относятся:

1) метрополитен;

2) монорельсовый транспорт;

3) подвесная канатная дорога транспортная (далее - канатная дорога);

4) фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная) (далее - фуникулер).

Статья 5. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области внеуличного транспорта

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в области внеуличного транспорта относятся:

1) определение основных направлений государственной политики и установление основ правового регулирования в области внеуличного транспорта;

2) проведение единой государственной политики в области развития объектов инфраструктуры внеуличного транспорта;

3) утверждение типовых правил пользования внеуличным транспортом;

4) утверждение типовых правил технической эксплуатации внеуличного транспорта;

5) определение порядка расследования и учета транспортных происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на внеуличном транспорте;

6) руководство мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и защитой от чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта;

7) определение порядка работы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров внеуличным транспортом, в режимах военного и чрезвычайного положений, контртеррористической операции, а также в условиях чрезвычайной ситуации;

8) осуществление полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами к компетенции федеральных органов исполнительной власти.

Статья 6. Передача осуществления полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом органам государственной власти субъектов Российской Федерации

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом (далее - переданные полномочия).

2. Средства на осуществление переданных полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления переданных полномочий определяется на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из годовых объемов перевозки пассажиров внеуличным транспортом, а также эксплуатационной длины линий внеуличного транспорта в однопутном исчислении.

3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к сфере переданных полномочий, а также утверждать методические указания и инструкции по вопросам осуществления переданных полномочий.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере транспорта:

1) осуществляет контроль за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, по вопросам осуществления переданных полномочий;

2) организует и осуществляет контроль и мониторинг эффективности и качества осуществления переданных полномочий;

3) проводит проверку сведений о ненадлежащем исполнении (неисполнении) органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в течение тридцати календарных дней со дня поступления указанных сведений и выдает заключение о надлежащем исполнении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий либо готовит и вносит в Правительство Российской Федерации предложения о принятии решения об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий;

4) устанавливает содержание и формы, а также сроки представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) отчетности об осуществлении переданных полномочий.

5. Руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, вправе:

1) выносить высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации предписания (представления) об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий, подлежащие обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок;

2) вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представления об освобождении от занимаемой должности его заместителей и руководителей соответствующих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление переданных полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в десятидневный срок;

3) давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе в случаях, если требуется координация их осуществления органами государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.

6. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представляет в установленные сроки в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере транспорта, отчетность об осуществлении переданных полномочий по установленной форме, а также экземпляры нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий.

7. Переданные полномочия могут быть изъяты Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий.

8. Со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий не предоставляются, а предоставленные и не использованные до дня вступления в силу указанного решения субвенции подлежат возврату в федеральный бюджет.

9. Изъятые полномочия осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом относятся:

1) утверждение правил пользования внеуличным транспортом;

2) утверждение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта;

3) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам, а также муниципальным маршрутам, проходящим в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя;

4) осуществление государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам и муниципальным маршрутам;

5) определение порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов, а также муниципальных маршрутов, проходящих в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя;

6) заключение с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации соглашений об организации транспортного обслуживания на межрегиональных маршрутах, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом и установлением графиков (расписаний) транспортного обслуживания по таким маршрутам;

7) заключение с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации соглашений об утверждении правил пользования внеуличным транспортом и правил технической эксплуатации внеуличного транспорта в случае, если линия внеуличного транспорта расположена в двух и более субъектах Российской Федерации;

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта в пределах своих полномочий;

9) определение перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм, и установление порядка осуществления такого контроля;

10) утверждение требований к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного транспорта и порядку их ношения с форменной одеждой;

11) осуществление иных полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом

К полномочиям органов местного самоуправления в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом в соответствии с разграничением вопросов местного значения между муниципальными образованиями, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также законами субъектов Российской Федерации, принятыми во исполнение указанного Федерального закона, относятся:

1) определение порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов, за исключением муниципальных маршрутов, проходящих в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя;

2) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам, за исключением муниципальных маршрутов, проходящих в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя;

3) осуществление иных полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 9. Техническая эксплуатация внеуличного транспорта

1. Техническая эксплуатация внеуличного транспорта (за исключением фуникулеров и канатных дорог) осуществляется в соответствии с правилами технической эксплуатации внеуличного транспорта, утвержденными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые могут учитывать региональные особенности функционирования внеуличного транспорта.

2. Правила технической эксплуатации внеуличного транспорта разрабатываются в соответствии с типовыми правилами технической эксплуатации внеуличного транспорта, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3. Типовые правила технической эксплуатации внеуличного транспорта и правила технической эксплуатации внеуличного транспорта должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, а также требованиям международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, в области технического регулирования.

4. Типовые правила технической эксплуатации внеуличного транспорта и правила технической эксплуатации внеуличного транспорта устанавливают порядок движения подвижного состава внеуличного транспорта и организации маневровой работы, функционирования объектов инфраструктуры внеуличного транспорта, систему сигналов, относящихся к движению подвижного состава и организации маневровой работы, типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются, определяют действия работников внеуличного транспорта при технической эксплуатации внеуличного транспорта.

5. Утверждение типовых правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил технической эксплуатации внеуличного транспорта осуществляется отдельно для метрополитена и монорельсового транспорта.

6. Надлежащее техническое состояние принадлежащих перевозчику объектов инфраструктуры внеуличного транспорта и подвижного состава внеуличного транспорта обеспечивается перевозчиком самостоятельно или с привлечением иных организаций.

7. Обеспечение транспортной безопасности на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности.

8. Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию в качестве объектов гражданской обороны объектов, входящих в состав принадлежащих перевозчику объектов инфраструктуры внеуличного транспорта, осуществляются перевозчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в области гражданской обороны.

9. Противодействие преступности и охрана общественного порядка на внеуличном транспорте в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются территориальными органами и подразделениями полиции, выполняющими задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности, а также иными органами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие функции.

Статья 10. Правила пользования внеуличным транспортом

1. Правила пользования внеуличным транспортом утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации для каждого вида внеуличного транспорта отдельно и могут учитывать региональные особенности функционирования внеуличного транспорта.

2. Правила пользования внеуличным транспортом разрабатываются в соответствии с типовыми правилами пользования внеуличным транспортом соответствующего вида, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3. Типовые правила пользования внеуличным транспортом и правила пользования внеуличным транспортом регулируют порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади внеуличным транспортом, условия перевозок пассажиров и провоза ручной клади внеуличным транспортом, а также определяют требования к информированию пассажиров, находящихся в подвижном составе, на станциях внеуличного транспорта и на межстанционных переходах для пассажиров.

4. Правила пользования внеуличным транспортом устанавливают нормы провоза пассажиром ручной клади, в том числе норму бесплатного провоза ручной клади.

Статья 11. Федеральный государственный контроль за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом

1. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня окончания последней плановой проверки юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию подвижного состава внеуличного транспорта.

Статья 12. Договор перевозки пассажира

1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира от станции отправления до станции назначения внеуличного транспорта с использованием принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании подвижного состава внеуличного транспорта и объектов инфраструктуры внеуличного транспорта, а пассажир обязуется оплатить перевозку или перевозку и провоз ручной клади сверх установленных норм.

2. Общие условия перевозки пассажиров внеуличным транспортом определяются настоящим Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Заключение договора перевозки пассажира и внесение платы за перевозку и провоз ручной клади сверх установленных норм подтверждаются проездными документами в соответствии с правилами пользования внеуличным транспортом. В случае расторжения договора перевозки по причине одностороннего отказа пассажира от перевозки или в случае, предусмотренном частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также в случае, если прекращение указанного договора вызвано действиями пассажира, создающими угрозу безопасности жизни и здоровью других пассажиров, или причинами, не зависящими от перевозчика, плата за перевозку и провоз ручной клади пассажиру не возвращается.

4. Форма, обязательные реквизиты проездных документов, а также обязательные требования к проездным документам, часть или все реквизиты которых указаны в электронном виде, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. Допускается использование проездных документов с указанием части или всех реквизитов в электронном виде, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6. Для отдельных категорий граждан законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации могут быть установлены льготы по оплате проезда пассажиров и провоза ручной клади сверх установленных норм.

Статья 13. Государственное регулирование тарифов на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм

1. Государственное регулирование тарифов на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм осуществляется высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

2. Расходы, понесенные перевозчиком в результате установления льгот по оплате услуг по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом, возмещаются в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. При этом порядок расчета и возмещения расходов, понесенных перевозчиком в случаях, если законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации предусмотрены льготы по оплате услуг по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм, устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Права и обязанности перевозчика

1. Перевозчик вправе расторгнуть договор перевозки пассажира при несоблюдении пассажиром правил пользования внеуличным транспортом.

2. Перевозчик обязан:

1) предоставить услуги по перевозке пассажиров внеуличным транспортом в соответствии с графиком (расписанием) транспортного обслуживания и по установленным тарифам;

2) при осуществлении перевозок пассажиров метрополитеном и монорельсовым транспортом соблюдать правила технической эксплуатации внеуличного транспорта;

3) при осуществлении перевозок пассажиров соблюдать относящиеся к нему требования правил пользования внеуличным транспортом;

4) заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке пассажира монорельсовым транспортом в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном";

5) заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте (канатной дороге, фуникулере или эскалаторе метрополитена) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" в случае, если перевозчик является владельцем указанного опасного объекта;

6) возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также третьим лицам, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7) соблюдать иные требования в сфере внеуличного транспорта, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Права и обязанности пассажира

1. Пассажир вправе:

1) требовать предоставления оплаченных услуг по перевозке и провозу ручной клади;

2) провозить с собой ручную кладь в пределах установленных норм, в том числе бесплатно;

3) требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения вреда жизни, здоровью и имуществу, причиненного при перевозке пассажиров внеуличным транспортом;

4) получать информацию о работе внеуличного транспорта и об условиях перевозки пассажиров внеуличным транспортом;

5) провозить с собой бесплатно детей, не достигших возраста семи лет, без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. В случаях, если типовыми правилами пользования внеуличным транспортом в подвижном составе внеуличного транспорта запрещена перевозка пассажиров и (или) детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право провозить с собой двоих детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов от установленной платы.

3. Пассажир обязан:

1) оплатить услуги по перевозке и провозу ручной клади;

2) оплатить провоз ручной клади сверх установленных норм;

3) соблюдать правила пользования внеуличным транспортом;

4) при проходе через пропускной пункт станции внеуличного транспорта по требованию лиц, уполномоченных на осуществление контроля за оплатой пассажирами услуг по перевозке и провозу ручной клади, предъявлять проездной документ (за исключением жетонов), документ, который подтверждает возраст ребенка (в случае перевозки ребенка с использованием установленных настоящей статьей льгот по оплате услуг по перевозкам и провозу ручной клади), а также документы, удостоверяющие личность пассажира и подтверждающие право на установленную законодательством Российской Федерации льготу по оплате услуг по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм, в случае использования такого права;

5) сохранять проездной документ до окончания перевозки (за исключением жетонов).

4. Иные права и обязанности пассажира устанавливаются правилами пользования внеуличным транспортом.

Статья 16. Ответственность перевозчика

1. За несоблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом требований перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. За несоблюдение перевозчиком требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом ответственность устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов

1. Перевозчики в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов обеспечивают пассажирам из числа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) без взимания дополнительной платы:

1) условия для беспрепятственного доступа к станциям, межстанционным переходам для пассажиров и предоставляемым в них услугам, включая возможность входа на станции, межстанционные переходы для пассажиров, самостоятельного передвижения по ним, а также выхода со станций, межстанционных переходов для пассажиров, посадки в подвижной состав внеуличного транспорта и высадки из него, в том числе с использованием кресел-колясок и собак-проводников;

2) условия для беспрепятственного пользования внеуличным транспортом, средствами связи и информации;

3) сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, и оказание им необходимой помощи;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа пассажиров из числа инвалидов к станциям и межстанционным переходам для пассажиров и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск при перевозке пассажиров из числа инвалидов собак-проводников при наличии документов, подтверждающих их специальное обучение и выдаваемых по форме и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание помощи пассажирам из числа инвалидов в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

8) перевозку сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика, если они сопровождают пассажиров из числа инвалидов.

2. Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

3. В случаях, если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, владельцы таких объектов инфраструктуры до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территориях поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов к месту предоставления на таком объекте услуг либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг, в том числе продажу, возврат проездных документов, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4. Перевозчики обеспечивают оборудование принадлежащих им подвижного состава, объектов инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий пассажирам из числа инвалидов для беспрепятственного пользования подвижным составом внеуличного транспорта, объектами инфраструктуры.

5. Пассажиры из числа инвалидов, которым необходимы сопровождение и оказание помощи при перемещении по станции внеуличного транспорта или межстанционному переходу для пассажиров, в том числе к месту посадки в подвижной состав внеуличного транспорта, при входе в подвижной состав внеуличного транспорта и выходе из него, предварительно уведомляют перевозчика о предстоящей поездке в порядке, установленном правилами пользования внеуличным транспортом.

Статья 18. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников внеуличного транспорта

1. Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением подвижного состава внеуличного транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного состава внеуличного транспорта или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

2. На работу, непосредственно связанную с движением подвижного состава внеуличного транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного состава или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо маневровой работой, не принимаются лица, не прошедшие медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

3. Работники внеуличного транспорта, которые выполняют работы, непосредственно связанные с движением подвижного состава внеуличного транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного состава или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо маневровой работой и включенные в перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, проходят обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены) и в конце рабочего дня (смены). Для выявления возможного состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения работодатель организует для указанных категорий работников проведение медицинских осмотров в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

4. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников внеуличного транспорта, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) и в конце рабочего дня (смены), а также медицинских осмотров для выявления возможного состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5. Наряду с основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя, установленными трудовым законодательством, трудовой договор с работником внеуличного транспорта, который осуществляет деятельность, непосредственно связанную с движением подвижного состава внеуличного транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного состава либо обеспечением безопасности перевозки пассажиров или маневровой работой, может быть расторгнут в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Трудовой договор по этому основанию может быть расторгнут в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за совершение такого административного правонарушения.

Статья 19. О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; Российская газета, 2017, 8 декабря) следующие изменения:

1) в статье 786:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "транспортными уставами и кодексами" заменить словами "транспортными уставами, кодексами и иными законами";

б) в абзаце первом пункта 3 слова "транспортным уставом или кодексом" заменить словами "транспортным уставом, кодексом или иным законом";

2) в части второй статьи 787 слова "транспортными уставами и кодексами" заменить словами "транспортными уставами, кодексами и иными законами";

3) в статье 792 слова "транспортными уставами и кодексами" заменить словами "транспортными уставами, кодексами и иными законами";

4) в пункте 1 статьи 793 слова "транспортными уставами и кодексами" заменить словами "транспортными уставами, кодексами и иными законами".

Статья 20. О внесении изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Подпункт 12 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N52, ст. 6236; 2009, N48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N10, ст. 1158, 1163; N 18, ст.2126; N31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; Российская газета, 2017, 8 декабря) после слова "водным," дополнить словом "внеуличным,".

Статья 21. О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации

Пункт 8 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2010, N 49, ст. 6410; 2011, N 29, ст. 4281; N 49, ст. 7015; 2013, N 9, ст. 874; 2014, N 26, ст. 3386; 2016, N 27, ст. 4305) изложить в следующей редакции:

"8) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта;".

Статья 22. О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной безопасности"

Внести в пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2013, N 30, ст. 4058; 2014, N 6, ст. 566) следующие изменения:

1) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции;";

2) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, определяемые Правительством Российской Федерации;".

Статья 23. О внесении изменения в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101) федеральный государственный контроль за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом;".

Статья 24. О внесении изменения в Федеральный закон "О полиции"

Пункт 16 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N3-Ф3 "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N6, ст. 566; N42, ст. 5615; 2016, N27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4821; Российская газета, 2017, 11 декабря) после слова "метрополитене" дополнить словами "и других видах внеуличного транспорта".

Статья 25. О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

Внести в Федеральный закон от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3257; 2017, N 31, ст. 4826) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 2 слова ", а также при перевозках пассажиров монорельсовым транспортом" исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

2) в статье 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) перевозка пассажира - услуга, признаваемая перевозкой пассажира транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами (далее также - перевозка). Период перевозки, включая моменты начала и окончания перевозки, определяется транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а также частью 2 статьи 25 настоящего Федерального закона;";

б) в пункте 2 слова "а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 настоящего Федерального закона," исключить;

в) пункты 11-13 признать утратившими силу;

3) в части 2 статьи 27 слова "частью 2 статьи 15" заменить словами "частью 1 статьи 26";

4) статью 31 признать утратившей силу.

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

Абзац шестой пункта 1, абзацы четырнадцатый - шестнадцатый пункта 2 и пункт 24 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4826) признать утратившими силу.

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты, изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

3. К правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня вступления его в силу.

4. Положения статьи 6 настоящего Федерального закона применяются в соответствии с порядком, предусмотренным абзацем семнадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

5. До вступления в силу правил пользования внеуличным транспортом и правил технической эксплуатации внеуличного транспорта:

1) применяются типовые правила пользования внеуличным транспортом и типовые правила технической эксплуатации внеуличного транспорта;

2) федеральный государственный контроль за соблюдением требований, установленных правилами технической эксплуатации внеуличного транспорта и правилами пользования внеуличным транспортом, осуществляется в отношении требований типовых правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и типовых правил пользования внеуличным транспортом.

Президент Российской Федерации В. Путин