Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 7, ст. 620, 621; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 40, ст. 3987; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3121, 3122; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 49, ст. 6074; 2008, N 49, ст. 5746; 2009, N 7, ст. 769; 2010, N 11, ст. 1167, 1176, 1177; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2014, N 26, ст. 3365; N 30, ст. 4247; 2016, N27, ст. 4160, 4238; 2017, N1, ст. 53; N15, ст. 2136;N 31, ст. 4741) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слово "переосвидетельствованию" заменить словом "освидетельствованию";

2) в абзаце восемнадцатом пункта 2 статьи 8 слово "переосвидетельствования" заменить словом "освидетельствования";

3) в пункте 10 статьи 38:

а) абзац второй после слова "запасе," дополнить словами "не имеющих воинских званий и";

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские звания и призванных на военную службу, - дата издания приказа военного комиссара субъекта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной службы;";

в) абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;

4) в пункте 4 статьи 52:

а) слова "с Положением о военно-врачебной экспертизе" заменить словами "со статьей 51 настоящего Федерального закона";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со статьей 51 настоящего Федерального закона. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.".

Президент Российской Федерации В. Путин