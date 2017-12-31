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31 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №74631 (297)

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 456-ФЗ "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 29 декабря 2017 г.
Опубликован 31 декабря 2017 г.

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в часть 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2017, N 17, ст. 2460) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса. Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса и административного задержания такого лица на основании части 2 или 3 настоящей статьи не может превышать 48 часов.".

Президент Российской Федерации В. Путин