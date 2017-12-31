Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 456-ФЗ "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в часть 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2017, N 17, ст. 2460) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса. Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса и административного задержания такого лица на основании части 2 или 3 настоящей статьи не может превышать 48 часов.".

Президент Российской Федерации В. Путин