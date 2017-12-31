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31 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №74631 (297)

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 141 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Дата подписания 29 декабря 2017 г.
Опубликован 31 декабря 2017 г.

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 29, ст. 3418; 2014, N 43, ст. 5799) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 14 слова "органами местного самоуправления" заменить словами "представительными органами муниципальных образований";

2) пункт 7 статьи 141 изложить в следующей редакции:

"7. Для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации, может быть установлена льготная арендная плата в соответствии с порядком, определенным законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Дня объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности, может быть установлена льготная арендная плата в соответствии с порядком, определенным нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.".

Президент Российской Федерации В. Путин