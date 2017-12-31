Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 459-ФЗ "О внесении изменения в статью 37 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в пункт 1 статьи 37 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2008, N 17, ст. 1756; 2011, N 49, ст. 7041; 2012, N 53, ст. 7627) изменение, дополнив его предложением следующего содержания: "Случаи, при которых опекун вправе не предоставлять отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, устанавливаются Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".".

Президент Российской Федерации В. Путин