Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2008, N 9, ст. 812; N 52, ст. 6236; 2011, N 25, ст. 3539; 2012, N 10, ст. 1164; N 31, ст. 4325; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) следующие изменения:
1) часть четвертую статьи 3482 изложить в следующей редакции:
"Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего Кодекса, обязательным для включения в трудовой договор с тренером является условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, принимать меры по предупреждению нарушения указанных антидопинговых правил спортсменом (спортсменами).";
2) дополнить статьей 34811-1 следующего содержания:
"Статья 34811-1. Дополнительные основания прекращения трудового договора с тренером
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.".
Президент Российской Федерации В. Путин