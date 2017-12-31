Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Статью 741 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2013, N 30, ст. 4081; 2015, N 1, ст. 15; 2016, N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2506; N 27, ст. 4176) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Предоставление банковской гарантии также осуществляется государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (гарантом) без предъявления к ней требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", для принятия указанных гарантий налоговыми органами устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3520, 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436, 3443; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 39; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5417; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7037; N 50, ст. 7359; 2012, N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5527; N 49, ст. 6751; N 53, ст. 7596, 7619; 2013, N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4031, 4048; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16, 17, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6684, 6692; 2016, N 1, ст. 18; N 7, ст. 913, 920; N 18, ст. 2504; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131; N 30, ст. 4441, 4446; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7314, 7315, 7316, 7318) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 3 пункта 3 статьи 149 после слов "осуществление банками" дополнить словами "и банком развития - государственной корпорацией";

2) подпункт 34 пункта 1 статьи 251 дополнить словами ", а также доходы в виде прибыли контролируемых таким банком иностранных компаний";

3) в подпункте 1 пункта 9 статьи 269 слова ", не признаваемым взаимозависимым лицом" заменить словами "или банком развития - государственной корпорацией, не признаваемыми взаимозависимыми лицами".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

3. Положения подпункта 34 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, полученной за периоды, начинающиеся с 1 января 2016 года.

4. Действие положений подпункта 1 пункта 9 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Президент Российской Федерации В. Путин