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31 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №74631 (297)

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 29 декабря 2017 г.
Опубликован 31 декабря 2017 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-процессуальный кодекс

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; N 50, ст. 6235; 2010, N 17, ст. 1985; N 27, ст. 3427, 3428; N 30, ст. 4003; 2011, N 29, ст. 4286; N 50, ст. 7350; 2012, N 24, ст. 3070; N 31, ст. 4332; N 49, ст. 6752; 2013, N 30, ст. 4028; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6997; 2014, N 30, ст. 4246; 2015, N 1, ст. 47; N 27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4256; N 28, ст. 4559; 2017, N 14, ст. 2010; N 17, ст. 2455) следующие изменения:

1) в части второй статьи 29:

а) пункт 101 после слов "пунктах 3 и 6 - 8" дополнить словами ", подпункте "г" пункта 9";

б) дополнить пунктом 102 следующего содержания:

"102) о передаче безвозмездно вещественных доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 9 части второй статьи 82 настоящего Кодекса;";

2) в статье 82:

а) часть вторую дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания:

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, с согласия законного владельца или по решению суда передаются безвозмездно для содержания и разведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации изъятого животного, а также иные сведения и документы, содержащие видовые и индивидуальные признаки животного, позволяющие его идентифицировать (инвентарный номер, кличка, метки и другие, в случае необходимости также результаты исследований);

г) при невозможности передачи безвозмездно для содержания и разведения оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи.";

б) часть четвертую после слов "пункта 5" дополнить словами ", подпунктами "а" и "б" пункта 9";

в) дополнить частью четвертой[2] следующего содержания:

"42. В случаях, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 9 части второй настоящей статьи, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства расследования соответствующее ходатайство, если владелец не дал согласие на передачу безвозмездно либо реализацию вещественных доказательств или владелец отсутствует либо не установлен.";

3) часть третью1 статьи 165 после слов "настоящего Кодекса," дополнить словами "а также передачи безвозмездно либо реализации вещественных доказательств в соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 9 части второй статьи 82 настоящего Кодекса,".

Статья 2

Установить, что в отношении животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, которые являются вещественными доказательствами и которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона находятся на реализации в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уполномоченный Правительством Российской Федерации на реализацию вещественных доказательств федеральный орган исполнительной власти вправе принять решение о передаче безвозмездно их для содержания и разведения в порядке, установленном подпунктом "в" пункта 9 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В.Путин