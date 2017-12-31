Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 469-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 15, ст. 1444; N 52, ст. 6227, 6235; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3986; 2011, N 11, ст. 1495; N 19, ст. 2714; N 30, ст. 4598; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6401; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 19, ст. 2301; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 10, ст. 1410; N 29, ст. 4391; 2016, N 27, ст. 4257; N 28, ст. 4559; 2017, N 31, ст. 4752) следующие изменения:

1) пункт "а" части первой статьи 1041 после цифр "1911," дополнить цифрами "2011,", после цифр "285," дополнить цифрами "2854,";

2) дополнить статьей 2011 следующего содержания:

"Статья 2011. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.";

3) дополнить статьей 2854 следующего содержания:

"Статья 2854. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.".

Статья 2

Внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256 - 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799) следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 1 части второй после цифр "201," дополнить цифрами "2011,";

2) часть пятую после цифр "201," дополнить цифрами "2011,", после цифр "285," дополнить цифрами "2854,".

Президент Российской Федерации В. Путин