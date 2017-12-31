Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, 3887; N 27, ст. 4198, 4294; 2017, N 27, ст. 3940) следующие изменения:

1) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Информация о лесах

1. Информация о лесах является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2. Информация о лесах размещается на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса полномочия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

3. Состав и содержание информации о лесах устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

2) статью 71 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Победитель конкурса или единственный участник конкурса, с которыми заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частью 10 статьи 802 настоящего Кодекса не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из указанного договора, а также сдавать предоставленный лесной участок в субаренду.";

3) в статье 731:

а) в части 1 слова "по продаже права на заключение такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона" заменить словами "на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона или открытого конкурса";

б) в части 2 слово "аукциона" заменить словом "торгов";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения такого договора, устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.";

4) в статье 77:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. За исключением случаев, предусмотренных статьями 19 и 30 настоящего Кодекса, договор купли-продажи лесных насаждений заключается по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона.";

б) в части 2 слова "аукциона по продаже права на заключение такого договора изменение условий аукциона" заменить словами "торгов на право заключения такого договора изменение условий торгов";

в) в части 3 слово "аукционов" заменить словом "торгов";

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения такого договора, устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.";

5) в главе 8:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава 8. Торги на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений";

6) статью 78 изложить в следующей редакции:

"Статья 78. Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений

1. Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений (далее также - аукцион) принимается органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, в том числе по заявлениям граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины или договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 291 настоящего Кодекса (далее - заявление о проведении аукциона).

2. Решение о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявших такое решение.

3. В случае получения заявления о проведении аукциона решение о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона принимается органом государственной власти или органом местного самоуправления в течение одного месяца со дня получения такого заявления.

4. Заявление о проведении аукциона подается на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Порядок и способы подачи заявления о проведении аукциона, а также требования к его формату, если оно подается в форме электронного документа, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. Решение об отказе в проведении аукциона принимается в следующих случаях:

1) заявление о проведении аукциона подано в отношении лесного участка, который уже предоставлен другому гражданину или юридическому лицу;

2) заявление о проведении аукциона подано в отношении лесных насаждений, право собственности на которые уже передано другому гражданину или юридическому лицу;

3) заявление о проведении аукциона подано в отношении лесного участка, который не может быть предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) заявление о проведении аукциона подано заявителем, с которым в соответствии с настоящим Кодексом не может быть заключен договор купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона;

5) заявление о проведении аукциона не соответствует требованиям к порядку и способам подачи или формату такого заявления, установленным в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи.

7. Решение об отказе в проведении аукциона, содержащее мотивированное обоснование такого отказа, направляется органом государственной власти или органом местного самоуправления гражданину или юридическому лицу, подавшим заявление о проведении аукциона, в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения. Лицо, подавшее заявление о проведении аукциона, вправе обжаловать решение об отказе в проведении аукциона в судебном порядке.

8. Аукцион является открытым по составу участников.

9. Организатором аукциона вправе выступить орган государственной власти или орган местного самоуправления, действующие в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, подведомственное таким органу государственной власти или органу местного самоуправления, либо лицо, действующее на основании договора с такими органом государственной власти или органом местного самоуправления, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - организатор аукциона).

10. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, устанавливается в размере ежегодной арендной платы, равной минимальному размеру арендной платы, определенному в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса.

11. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений устанавливается в размере цены заготавливаемой древесины, равной минимальному размеру платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определенному в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса.

12. Информация о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, включающая извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором аукциона документацию об аукционе, размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов), не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о проведении аукциона и не менее чем за тридцать пять дней до дня проведения аукциона.

13. Информация о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, включающая извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором аукциона документацию об аукционе, размещается на официальном сайте торгов не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и не менее чем за двадцать дней до дня проведения аукциона.

14. Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

15. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:

1) об организаторе аукциона;

2) о реквизитах решения о проведении аукциона;

3) о предмете аукциона;

4) о предполагаемых к продаже лесных насаждениях либо о предполагаемом к предоставлению в аренду лесном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере лесного участка, правах на лесной участок, об ограничениях этих прав), и подлежащих заготовке лесных ресурсах;

5) о видах и параметрах разрешенного использования лесов;

6) о месте, дате и времени проведения аукциона;

7) о начальной цене предмета аукциона;

8) о величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаге аукциона"), размер которой не может превышать пять процентов начальной цены предмета аукциона;

9) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе. Срок подачи заявок на участие в аукционе должен составлять не менее чем:

а) тридцать дней в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

б) пятнадцать дней в случае проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений;

10) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка. Задаток устанавливается в размере от пятидесяти до ста процентов от начальной цены предмета аукциона;

11) о сроке аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды такого лесного участка. При этом срок аренды такого лесного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 72 настоящего Кодекса;

12) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договор купли-продажи лесных насаждений;

13) иные сведения, если необходимость включения таких сведений в извещение о проведении аукциона предусмотрена статьей 80 настоящего Кодекса.

16. Документация об аукционе наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении аукциона, должна содержать:

1) проектную документацию лесного участка;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении предполагаемого к предоставлению в аренду лесного участка;

3) проект договора аренды лесного участка или договора купли-продажи лесных насаждений;

4) форму заявки на участие в аукционе, а также инструкцию по ее заполнению.

17. Гражданин или юридическое лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

18. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:

1) несоответствие представленной заявки на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей статьей;

2) представление заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка лицом, которому в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами лесной участок не может быть предоставлен в аренду;

3) представление заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений лицом, право которого на приобретение лесных насаждений на основании договора купли-продажи лесных насаждений не предусмотрено настоящим Кодексом;

4) представление заявки на участие в аукционе лицом, в отношении которого осуществляется проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

5) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или принятие заявителем-гражданином решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

6) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

7) наличие заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений;

8) отсутствие сведений о заявителе в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства).

19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка и не менее чем за десять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

20. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты размещения извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и в течение пяти дней возвратить им внесенные задатки.

21. В тридцатидневный срок со дня размещения организатором аукциона извещения об отказе в проведении аукциона решение организатора аукциона об отказе в проведении аукциона может быть оспорено в судебном порядке лицом, права и законные интересы которого нарушены таким отказом.";

в) статью 79 изложить в следующей редакции:

"Статья 79. Проведение аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений

1. Организатор аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений создает комиссию по проведению аукциона (далее - аукционная комиссия), определяет регламент ее деятельности и утверждает ее состав. Аукционная комиссия состоит из председателя аукционной комиссии, его заместителя, членов аукционной комиссии и секретаря аукционной комиссии, осуществляющего организационное обеспечение работы аукционной комиссии.

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины) на "шаг аукциона".

3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона в день проведения аукциона.

5. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона направляет указанный протокол победителю аукциона, остальным участникам аукциона.

6. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

2) подана только одна заявка на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;

4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договор купли-продажи лесных насаждений по начальной цене предмета аукциона.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 3 части 6 настоящей статьи, заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе (далее - единственный заявитель), или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договор купли-продажи лесных насаждений, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, не вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона.

8. В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника аукциона от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

9. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит заключению с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

10. Протокол о результатах аукциона подлежит размещению организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение одного дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

11. Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по результатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

12. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, договора купли-продажи лесных насаждений, если право на заключение соответствующего договора являлось предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.";

г) статью 80 изложить в следующей редакции:

"Статья 80. Аукцион на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в электронной форме

1. Аукцион на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений проводится в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Аукцион не проводится в электронной форме в следующих случаях:

1) предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях использования лесов для ведения сельского хозяйства;

2) предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для использования лесов в соответствии со статьями 31 и 32 настоящего Кодекса;

3) заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии с частью 4 статьи 291 настоящего Кодекса.

3. Подготовка и организация аукциона в электронной форме осуществляются в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных частями 4 -7 настоящей статьи.

4. В случае проведения аукциона в электронной форме информация о проведении аукциона подлежит размещению организатором аукциона на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для проведения торгов в электронной форме (далее - электронная площадка) одновременно с размещением на официальном сайте торгов.

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме помимо сведений, предусмотренных частью 15 статьи 78 настоящего Кодекса, должно содержать:

1) указание на то, что аукцион проводится в электронной форме;

2) сведения об электронной площадке, на которой размещена документация об аукционе.

6. Проведение аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки из числа операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7. Протокол, составляемый по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, подготавливается в форме электронного документа, который подписывается организатором аукциона усиленной квалифицированной электронной подписью в день проведения аукциона.

8. Организатор аукциона, проведенного в электронной форме, обеспечивает направление протокола о результатах данного аукциона оператору электронной площадки в течение трех рабочих дней с даты подписания такого протокола. Оператор электронной площадки обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона, проведенного в электронной форме, на электронной площадке в течение одного рабочего дня с даты получения такого протокола от организатора аукциона.";

д) дополнить статьей 801 следующего содержания:

"Статья 801. Подготовка и организация открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины

1. Открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины (далее также - конкурс) проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих распоряжение лесными участками в соответствии с полномочиями, определенными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, принимаемого на основании заявления о проведении конкурса, поданного лицом, указанным в части 2 настоящей статьи.

2. С заявлением о проведении конкурса вправе обратиться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из древесины и иной продукции переработки древесины, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - объекты глубокой переработки древесины).

3. Заявление о проведении конкурса подается на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. К заявлению о проведении конкурса прилагаются документы, содержащие технические характеристики и параметры объектов глубокой переработки древесины и обоснование потребности в дополнительном объеме заготовки древесины определенного видового (породного) и сортиментного состава в целях обеспечения сырьем указанных объектов (далее также - дополнительная потребность в древесине).

5. Требования к содержанию документов, указанных в части 4 настоящей статьи, порядок и способы подачи заявления о проведении конкурса и прилагающихся к нему документов, а также требования к их формату, если они подаются в форме электронных документов, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. Порядок рассмотрения заявления о проведении конкурса, методика оценки дополнительной потребности в древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность в древесине, утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Решение о проведении конкурса или об отказе в проведении конкурса принимается органом государственной власти или органом местного самоуправления в течение одного месяца со дня получения заявления о проведении конкурса.

8. Решение об отказе в проведении конкурса принимается в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не соответствующим требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи;

2) заявление подано в отношении лесного участка, который уже предоставлен другим гражданам или юридическим лицам;

3) заявление подано в отношении лесного участка, который не может быть предоставлен в аренду в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) отсутствие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность в древесине лица, направившего заявление о проведении конкурса, и которые могут быть предоставлены в аренду с учетом положений настоящего Кодекса;

5) отсутствие подтверждения дополнительной потребности в древесине лица, направившего заявление о проведении конкурса, в результате оценки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей статьи;

6) несоответствие заявления о проведении конкурса и прилагающихся к нему документов требованиям, установленным в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

9. Решение об отказе в проведении конкурса, содержащее мотивированное обоснование такого отказа, направляется органом государственной власти или органом местного самоуправления гражданину или юридическому лицу, подавшим заявление о проведении конкурса, в течение одного рабочего дня с даты принятия такого решения. Лицо, подавшее заявление о проведении конкурса, вправе обжаловать решение об отказе в проведении конкурса в судебном порядке.

10. Конкурс проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев с даты принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, решения о проведении конкурса.

11. В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, решения о проведении конкурса в отношении лесных участков, являющихся предметом конкурса, не может быть принято решение о предоставлении их на иных основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в ином порядке, кроме предусмотренного настоящей статьей.

12. Организатором конкурса выступает орган государственной власти или орган местного самоуправления, действующие в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса (далее - организатор конкурса).

13. Запрещается проведение одного конкурса в отношении двух и более лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

14. Начальная цена предмета конкурса устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определяемой по результатам оценки лесного участка, проводимой в соответствии со статьей 95 настоящего Кодекса (но не ниже минимального размера арендной платы, определяемого в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса).

15. Информация о проведении конкурса, включающая в себя извещение о проведении конкурса и подготовленную организатором конкурса документацию о конкурсе, размещается на официальном сайте торгов не менее чем за шестьдесят пять дней до дня проведения конкурса.

16. Информация о проведении конкурса должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

17. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:

1) об организаторе конкурса;

2) о реквизитах решения о проведении конкурса;

3) о предмете конкурса;

4) о предполагаемом к предоставлению в аренду лесном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере лесного участка, правах на лесной участок, об ограничениях этих прав), и об объеме подлежащей заготовке древесины;

5) о видах и параметрах разрешенного использования лесов;

6) о порядке, месте, дате и времени заседания конкурсной комиссии и проведения голосования конкурсной комиссией;

7) о начальной цене предмета конкурса;

8) о форме заявки на участие в конкурсе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее шестидесяти дней;

9) о размере задатка, порядке его внесения участниками конкурса и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка. Задаток устанавливается в размере от пятидесяти до ста процентов от начальной цены предмета конкурса;

10) о сроке аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 72 настоящего Кодекса;

11) о сроке, в течение которого по результатам конкурса должен быть заключен договор аренды лесного участка, находящегося в экземпляр протокола победителю конкурса, а остальным участникам конкурса копию протокола.

9. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух таких заявок или конкурсной комиссией признано соответствующими установленным требованиям менее двух предложенных условий, конкурс по решению конкурсной комиссии объявляется несостоявшимся.

10. В случае объявления конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины подлежит заключению организатором конкурса с единственным участником конкурса, предложенные условия которого соответствуют установленным требованиям, по цене предмета конкурса, указанной в конкурсной документации.

11. В случае уклонения победителя конкурса или единственного участника конкурса от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

12. В случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, этот договор подлежит заключению с участником конкурса, который представил лучшее после победителя конкурса предложение.

13. Протокол о результатах конкурса подлежит размещению организатором конкурса в течение одного дня со дня подписания протокола о результатах конкурса на официальном сайте торгов.

14. Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины по результатам конкурса ранее чем через десять дней и позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах конкурса на официальном сайте торгов.

15. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, право на заключение которого являлось предметом конкурса, включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

16. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины не заключен с единственным участником конкурса в соответствии с частью 11 настоящей статьи, организатор конкурса вправе объявить о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины в соответствии с настоящим Кодексом.";

6) в пункте 2 части 1 статьи 83 после слова "аренду" дополнить словами "(в том числе организация и проведение соответствующих торгов)", слово "аукционов" заменить словом "торгов";

7) часть 1 статьи 95 дополнить словами ", применяется органом государственной власти или органом местного самоуправления при определении начальной цены конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности";

8) в статье 981:

а) часть 2 дополнить словами ", информация о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо заключения договора купли-продажи лесных насаждений";

б) часть 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) дата проведения торгов либо дата признания торгов несостоявшимися;";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае уклонения от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо заключения договора купли-продажи лесных насаждений орган государственной власти, орган местного самоуправления, действующие в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в течение трех рабочих дней с даты истечения срока, указанного в части 11 статьи 79, части 14 статьи 802 настоящего Кодекса, направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи.";

г) в части 5 слова "и покупателях" заменить словами ", покупателях либо лицах, уклонившихся от заключения соответствующих договоров,";

д) в части 7 слова "и покупателе лесных насаждений" заменить словами ", покупателе лесных насаждений либо лице, уклонившемся от заключения соответствующего договора,";

е) часть 8 признать утратившей силу.

Статья 2

Абзац пятнадцатый пункта 24 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 218-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3887) признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В.Путин