Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области специального строительства"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

В пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N23, ст. 2750; 2000, N 1, ст. 6; 2003, N27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; 2010, N 31, ст. 4192; 2011, N 50, ст. 7366; 2013, N 14, ст. 1663; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 80; N 27, ст. 4160) слова "инженерно-технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах исполнительной власти и" исключить.

Статья 2

В части первой статьи 5 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 51, ст. 6269; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 33, ст. 3435; N 49, ст. 4558; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2009, N 7, ст. 770; 2011, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4817) слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства," исключить.

Статья 3

В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; 2007, N 50, ст. 6241; 2010, N 31, ст. 4192; 2011, N 50, ст. 7366; 2013, N 9, ст. 870; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N27, ст. 4160) слова "в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и" исключить.

Статья 4

В части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336) слова "инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти и" исключить.

Статья 5

Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4245, 4292) изложить в следующей редакции:

"5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

Президент Российской Федерации В. Путин