Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2001, N 53, ст. 5024; 2003, N 2, ст. 160, 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6242; 2009, N 52, ст. 6441, 6443; 2010, N 30, ст. 3993; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 8, ст. 717; N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7536; 2016, N 1, ст. 8, 14; 2017, N 1, ст. 36; N 31, ст. 4784) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 171 следующего содержания:

"171) установление показателей для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов;";

2) в пункте 1 статьи 71-1:

а) подпункт 3 дополнить словами ", в том числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов";

б) подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;";

3) пункт 1 статьи 72 дополнить абзацем следующего содержания:

"сопровождения при содействии занятости инвалидов.";

4) главу III дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Сопровождение при содействии занятости инвалидов

1. В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной адаптации и стабильной занятости осуществляется сопровождение при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном сопровождении.

2. Для целей настоящего Закона под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя.

3. Мероприятия по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов включаются в региональные программы содействия занятости населения.

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия занятости населения, в целях организации сопровождения при содействии занятости инвалидов:

1) участвует в подготовке предложений для включения мероприятий по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в региональную программу содействия занятости населения;

2) осуществляет информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов;

3) осуществляет взаимодействие с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и работодателями в целях организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;

4) организует профессиональную ориентацию инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

5. Решение о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида принимается органом службы занятости на основании заявления инвалида об осуществлении сопровождения при содействии занятости с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, а также о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности.

6. Помощь инвалидам в формировании пути их передвижения до места работы и обратно при наличии такой потребности может оказываться негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, на основании договоров, заключаемых с органами службы занятости.

7. Работодателем из числа работников и с их согласия могут быть определены наставники, которые в целях осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида:

1) содействуют ему в освоении трудовых обязанностей;

2) вносят работодателю предложения по вопросам, связанным с созданием инвалиду условий для доступа к рабочему месту и с дополнительным оборудованием (оснащением) его рабочего места.";

5) пункт 7 статьи 15 дополнить словами ", а также взаимодействие с работодателями по вопросам оборудования (оснащения) рабочих мест для работы инвалидов";

6) статью 161 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Информация о незанятых инвалидах, испытывающих трудности в поиске работы, об оказанных государственных услугах по содействию их занятости в соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов, вносится в Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц в соответствии с порядком его ведения и перечнем содержащихся в нем сведений, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

7) подпункт 6 пункта 4 статьи 162 дополнить словами ", специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов";

8) абзац первый пункта 11 статьи 22 после слов "по содействию занятости населения," дополнить словами "в том числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов,";

9) главу IV дополнить статьей 241 следующего содержания:

"Статья 241. Особенности организации содействия занятости инвалидов

1. При осуществлении содействия занятости инвалидов органами службы занятости совместно с работодателями обеспечиваются:

1) индивидуальный подход;

2) мониторинг трудоустройства и закрепляемости инвалидов на рабочих местах, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

2. После получения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, из федерального учреждения медико-социальной экспертизы выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, содержащей рекомендации о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности инвалида, и другой необходимой информации, в том числе о наличии согласия незанятого инвалида на проведение консультаций по содействию его занятости, орган службы занятости:

1) анализирует базу вакансий и проводит необходимые консультации с работодателями для подбора предложений по трудоустройству незанятого инвалида;

2) осуществляет консультации с незанятым инвалидом в целях информирования об имеющихся возможностях по его трудоустройству;

3) организует взаимодействие незанятого инвалида с работодателем;

4) организует сопровождение при содействии занятости инвалида с учетом содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида рекомендаций о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности;

5) оказывает работодателю методическую помощь по осуществлению сопровождения при содействии занятости инвалида;

6) направляет в соответствии со статьей 23 настоящего Закона инвалида, признанного безработным, для прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования.

3. Заявление инвалида об осуществлении в отношении его сопровождения при содействии занятости может быть направлено им в орган службы занятости через "личный кабинет" в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".

4. В случае получения выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, содержащей информацию о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, орган службы занятости направляет ему информацию об условиях оказания государственной услуги по прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования.";

10) пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида, в том числе формирования с учетом его потребностей пути передвижения по территории работодателя, оборудования (оснащения) для него рабочего места, обеспечения для него доступа в необходимые помещения, оказания помощи в организации труда при дистанционной работе или работе на дому, определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха инвалида, предоставления при необходимости помощи наставника.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В.Путин