Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 478-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О судебных приставах""

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3631; 2011, N 50, ст. 7352; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1099; N 52, ст. 7552) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава, судебного пристава-исполнителя обязательно наличие высшего образования), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Требования к профессиям, специальностям и (или) направлениям подготовки, предъявляемые для замещения должности судебного пристава, устанавливаются главным судебным приставом Российской Федерации.".

Статья 2

Требование о наличии среднего профессионального образования, а также высшего образования для замещения должности судебного пристава не применяется к гражданам Российской Федерации, назначенным на указанную должность до 1 января 2018 года, до назначения на новую должность.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В.Путин