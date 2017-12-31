В Банке Англии заговорили о собственной криптовалюте

В следующем году Банк Англии планирует начать разработку собственной криптовалюты.

По данным газеты The Daily Telegraph, еще в 2015 году Центральный Банк Великобритании создал специальную исследовательскую группу, которая занималась данным вопросом. В частности, прорабатывался вариант введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.

А сейчас специалисты кредитного учреждения изучают технологию электронных транзакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.

Глава британского ЦБ Марк Карни заявил, что уже провел переговоры с другими центробанками. "По-настоящему большой интерес представляет базовая технология транзакций с криптовалютами. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней", - цитирует РИА Новости Карни.