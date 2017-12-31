"Яндекс" назвал самый популярный салат в России

31.12.2017, 14:53 Текст: Виктория Чернышева

"Яндекс" представил топ новогодних блюд в поиске. Для этого в компании изучили запросы на кулинарную тематику, которые пользователи делали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы.

Выяснилось, что чаще всего россияне искали рецепты салатов. Причем, самым популярным оказался не "Оливье" (он на втором месте - о нем спрашивали более полумиллиона раз), а "Селедка под шубой". Рецепт этого салата запрашивали в "Яндексе" почти семь миллионов раз.

"Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трех килограммов салата, получится больше пятнадцати тысяч тонн", - уточнили в компании.

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Особенно популярна "Селедка под шубой" на Дальнем Востоке. А вот в Москве и Петербурге больше любят "Мимозу": запросы на рецепт этого салата оказались в полтора раза выше, чем в целом по всей России.

Помимо салатов популярными оказались тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

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