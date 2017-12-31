Япония решила купить у США еще несколько десятков истребителей

Министерство обороны Японии собирается купить у США еще несколько десятков истребителей пятого поколения F-35A. На такой шаг правительство Страны Восходящего Солнца готово пойти ради укрепления отношений с Белым домом.

Напомним, Дональд Трамп не раз говорил о нарушении торгового баланса между Токио и Вашингтоном. В ходе недавнего визита в Японию президент США недвусмысленно дал понять, что ждет от Токио дополнительных закупок вооружения.

ТАСС отмечает, что стоимость одного истребителя F-35A составляет более 8 миллионов долларов. В ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести у США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. Ранее был заключен контракт на поставку 42 самолетов F-35.