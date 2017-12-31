Из-за беспорядков россиян попросили избегать людных мест в Иране

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране.

Это связано с акциями протеста, которые проходят в крупных городах страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. СМИ сообщают о столкновениях протестующих с полицией. "Рекомендуем сохранять бдительность", - отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В информации, опубликованной в Facebook, подчеркивается, что манифестации вызваны социальным недовольством. Изначально протесты были вызваны ростом цен, однако вылились в демонстрации против клерикальных порядков и политики действующих властей.