Кабмин опубликовал список главных задач, решенных декабре 2017 года

На сайте кабинета министров опубликован список задач, которые являлись главными в работе Правительства Российской Федерации в декабре 2017 года.

Список разделен на темы, среди которых, например, "Оплата труда. Доходы населения", "Федеральный бюджет", "Материнский капитал", "Жилищная политика, рынок жилья", "Биотехнологии, аграрная наука", "Пенсионное обеспечение", всего 29 тем.

Далее в списке темы раскрываются ссылками на принятые федеральные законы и постановления. В частности, в блоке "Малое и среднее предпринимательство", например, говорится о принятии постановления № 1649 от 26 декабря, в котором установлен запрет на увеличение объема отчетности, предоставляемой субъектами малого и среднего предпринимательства субъектам официального статистического учета.

В блоке "Оплата труда. Доходы населения" говорится о федеральном законе № 421-ФЗ от 28 декабря, который устанавливает минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяц. Вводится также правило, согласно которому ежегодно, начиная с 1 января 2019 года, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

А в блоке "Материнский капитал" публикуется ссылка на Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №432-ФЗ, которым продлевается срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.