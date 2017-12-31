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31.12.2017 12:34
Рубрика: Власть

Кабмин опубликовал список главных задач, решенных декабре 2017 года

Текст: Тарас Фомченков

На сайте кабинета министров опубликован список задач, которые являлись главными в работе Правительства Российской Федерации в декабре 2017 года.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Список разделен на темы, среди которых, например, "Оплата труда. Доходы населения", "Федеральный бюджет", "Материнский капитал", "Жилищная политика, рынок жилья", "Биотехнологии, аграрная наука", "Пенсионное обеспечение", всего 29 тем.

Далее в списке темы раскрываются ссылками на принятые федеральные законы и постановления. В частности, в блоке "Малое и среднее предпринимательство", например, говорится о принятии постановления № 1649 от 26 декабря, в котором установлен запрет на увеличение объема отчетности, предоставляемой субъектами малого и среднего предпринимательства субъектам официального статистического учета.

В блоке "Оплата труда. Доходы населения" говорится о федеральном законе № 421-ФЗ от 28 декабря, который устанавливает минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяц. Вводится также правило, согласно которому ежегодно, начиная с 1 января 2019 года, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

А в блоке "Материнский капитал" публикуется ссылка на Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №432-ФЗ, которым продлевается срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.

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