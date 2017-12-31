На АЭС в Китае запустили построенный при участии России энергоблок

В Китае запустили третий энергоблок атомной электростанции "Тяньвань", сооружаемой по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1000. Все системы отработали в штатном проектном режиме, первые киловатты начали поступать в энергосистему КНР 30 декабря в 13:29 по московскому времени, передает ТАСС.

"Это событие мирового значения. Строительство энергоблоков осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации", - заявил директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

Третий блок Тяньваньской АЭС был запущен спустя пять лет после начала строительства. В Росатоме отметили, что следующим шагом станет проверка работы реактора на уровне мощности в 200 МВт. После этого будут проведены динамические испытания.