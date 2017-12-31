Недалеко от Ракки нашли массовое захоронение людей

Тела 115 человек нашли в 25 километрах к западу от города Ракка. По предварительной информации все они стали жертвами боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Как пишет ТАСС, трупы находились в глубокой траншее. Тела доставили в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших. Добавим, что днем ранее в районе населенного пункта Дебси-Афнан местные жители нашли еще одно захоронение.

Среди погибших есть военнослужащие и мирные граждане. Ракка была главным форпостом террористов ДАИШ в Сирии.