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31 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №74631 (297)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 120/994-7 г. Москва "О Перечне общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий"

Дата подписания 28 декабря 2017 г.
Опубликован 31 декабря 2017 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Принять к сведению, что Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций представлен Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий.

2. Опубликовать в официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" не позднее 2 января 2018 года настоящее постановление и Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и направить в "Российскую газету", "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 120/994-7

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(pdf, PDF, 128 Кб)
Общероссийские государственные организации телерадиовещания. Телеканалы
(jpg, JPG, 240 Кб)
Общероссийские государственные периодические печатные издания
(jpg, JPG, 203 Кб)
Радиоканалы
(jpg, JPG, 237 Кб)