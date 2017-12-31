Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 120/994-7 г. Москва "О Перечне общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий"

В соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Принять к сведению, что Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций представлен Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий.

2. Опубликовать в официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" не позднее 2 января 2018 года настоящее постановление и Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и направить в "Российскую газету", "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина