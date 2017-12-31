Президент Ирана признал право граждан на мирный протест

Президент Ирана Хасан Роухани признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал PressTV Роухани.

Между тем два человека погибли в результате массовых волнений в Иране, которые проходят в столице и в других городах страны, сообщает информационное агентство Reuters.

Антиправительственные выступления проходят под лозунгами борьбы с ростом цен и коррупцией. В отдельных районах зафиксированы акции неповиновения властям. Правительство заблокировало доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram для предотвращения расширения волнений.