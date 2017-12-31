Путин пожелал России мира и процветания

Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают силы для высоких достижений, заявил президент в новогоднем обращении. Мира и процветания великой России - любимой и единственной, пожелал глава государства. Речь транслировали в эфире самого восточного часового пояса страны.

Новый год - это, прежде всего, семейный праздник, начал Владимир Путин. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, - сказал он. - И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости".

"Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом, - продолжил глава государства. - Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров".

Особые поздравления президент адресовал всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", - отметил Путин.

Глава государства поблагодарил всех "за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты". "Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", - сказал он.

В старом году еще "есть время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием". "Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", - произнес президент.

Глава государства пожелал всем успехов и благополучия, а также "мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной".

"Будьте счастливы! С праздником вас - с новым, 2018 годом!", - заключил Путин.

В этом году впервые новогоднее обращение начали показывать на Первом канале во всех 11 часовых поясах за пять минут до полуночи. До этого в ряде регионов ее транслировали в записи с часовой задержкой.