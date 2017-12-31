Путин сократил предельную численность работников МВД

Президент Владимир Путин уменьшил максимальное число сотрудников органов внутренних дел на 10 тысяч человек.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17 199, работников - 130 813 человек", - говорится в указе.

Изменения вносятся в указ "О некоторых вопросах МВД РФ" от 5 мая 2014 года, который предусматривал максимальную численность в количестве 904 871 человек.