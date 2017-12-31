Бирюков: За работой систем жизнеобеспечения следят городские штабы

За работой всех всех служб на предприятиях комплекса городского хозяйства в Москве организована работа штабов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Штабная работа в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", - рассказал он. По словам заммэра работу штабов в новогоднюю ночь и в праздничные дни лично возглавили руководители предприятий и служб. А работу штабов координирует штаб комплекса городского хозяйства.