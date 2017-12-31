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31.12.2017 15:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился новогодними размышлениями

Текст: Любовь Проценко
Своими новогодними размышлениями поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Вспоминая первый год работы на посту главы столицы, он пишет, что запомнился он ему огромными темными полупустыми парками, пустыми неуютными площадями и улицами, что ему казалось странным для новогодней ночи.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

"Россказни о том, что все или почти все москвичи в новогодние дни уезжают из Москвы, выглядели несерьезно”, - отметил Собянин.

Фото: youtube.com
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Признался, что прежде всего попытался разбудить парки. Многие директора парков встретили эту идею с большим недовольством - это, похоже, нарушало их новогодние планы поехать в Альпы или на Сейшелы. Пришлось директоров поменять: "Вначале были самые простецкие мероприятия, самое примитивное освещение, самые простые горки и катки". Сделали в Парке Горького каток с искусственным льдом - чтобы не растаивал, и напора желающих он не выдерживал. Открыли каток в " Сокольниках". Управляющая компания сбежала в первые же новогодние дни - такой наплыв был посетителей был: "Тогда мы создали катки в большинстве парков и в каждом районе Москвы".

"Парки стали готовиться к Новому году как к главному событию: создавать атмосферу праздника, год от года улучшать программу. Москвичи откликнулись, сегодня масштабы зимнего отдыха в парках сопоставимы с летними. И это результат большого труда, креативных неравнодушных людей, работающих в московских парках".

А потом началась жизнь на реконструированных улицах и площадях города: "Первая Страсбургская ярмарка на Манежной площади из десятка примитивных шале дала потрясающий эффект. Страсбургские шоколадки смели с прилавков за считаные часы, на карусель попасть было невозможно. Мне было очень обидно, что москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу, а мы ничего им не могли предложить взамен и, словно бедные родственники, завидовали европейской сказке”.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Год от года новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" набирал обороты. Появлялись новые площадки. Над ними работали художники, дизайнеры, строители, электрики, монтажники, рестораторы, продавцы, артисты, аниматоры, волонтеры. Участниками фестиваля стали десятки российских и зарубежных городов.

Новогодние праздники в Москве стали одним из самых модных туристических направлений в мире. Ежегодно рождественский фестиваль посещают более десяти миллионов москвичей и гостей города. "Задача на будущее - в каждом округе создать полноценную площадку для городских праздников, по уровню не хуже центральных, - делится мэр. - Не все москвичи посещают центр. Поэтому праздники должны стать ближе к людям в прямом смысле этого слова".

И пожелал москвичам в новом году: "Больше радостных минут, больше солнца, которого до обидного мало в нашем городе, душевного спокойствия, здоровья и удачи".

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