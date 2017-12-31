На улице в центре Артема зарезали влюбленную пару

В Надеждинском районе Приморья задержан подозреваемый в убийстве девушки и парня. Напомним, 30 декабря вечером в центре города Артем мужчина выскочил из машины, нанес ножевые ранения влюбленной паре и скрылся. Пострадавшим пытались помочь прохожие, но молодые люди скончались.

"Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. - Подозреваемого в нападении задержали через несколько часов".

При задержании он был агрессивен, ранил себя ножом. Сейчас нападавший находится в больнице. Мотивы его поступка выясняются.