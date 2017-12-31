Видео: Главная елка Южно-Сахалинска сгорела дотла

На главной площади Южно-Сахалинска полностью сгорела 25-метровая новогодняя елка, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

- Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства Сахалинской области, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал, - рассказали в мэрии.

В сети появилось видео пожара. Пожар начался в верхней части сооружения около часа ночи по местному времени (18.00 мск).

Ведущий попросил собравшихся на площади горожан не паниковать, отойти подальше от елки и продолжать веселиться.