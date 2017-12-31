Сибирские аэропорты эвакуированы после сообщений о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют кемеровский аэропорт имени Леонова на предмет минирования. Соответствующий сигнал поступил сегодня, в воскресенье, - сообщили ТАСС в Кузбасском линейном управлении МВД России.

- Проводятся проверочные мероприятия, все силы и средства транспортной полиции, вневедомственной охраны подтянуты, - констатируют в надзорном органе.

По данным аэропорта Кемеровской области, дневных рейсов в воскресенье из региона нет.

Бесхозный пакет, найденный в зале ожидания аэропорта, поднял на ноги и спецслужбы в Омске. Пассажиров сразу эвакуировали. Оперативные действия на месте происшествия начали спасатели, полицейские и сотрудники ФСБ.

В настоящее время инцидент исчерпан. Аэропорт Центральный в Омске работает в привычном режиме.