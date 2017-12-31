В Петербурге на 71-м году жизни скончался художник Борис Петрушанский.

Сообщение о смерти Петрушанского распространил театр "Лицедеи", где он долгие годы был директором, а впоследствии художником-постановщиком.

Борис Петрушанский - личность легендарная. Он был одним из основателей Ленинградского клуба карикатуры, на его счету оформление множества книг, журналов. Он часто работал в кино.

Последняя картина, где Петрушанский выступил в качестве художника-постановщика, стала лента "Клад". А всего он принял участие в создании более чем 60 фильмов.

Дата и место похорон художника станут известны в первые дни января.